Чоловік загинув на війні до народження сина: історія Ірини, яка сама виховує двох дітей

На той час вона була вагітною, разом із чоловіком жадала дізнатися, хто ж у них народиться та за кілька днів планувала повернення додому з-за кордону. Але її чоловік так і не дізнався, що його дружина скоро народить сина – загинув 30 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курахівському напрямку Донецької області.



Після загибелі чоловіка Ірина з донькою все ж таки повернулися до Одеси, але невдовзі в їхній будинок влучив «шахед».



Тепер родина живе у Львові і щотижня навідує тата на Личаківському цвинтарі.



Як мама сама піднімає сама двох дітей, які думки допомагають їй посміхатись і не впадати у відчай – вона розповіла Радіо Свобода.