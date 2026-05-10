Чоловік загинув на війні до народження сина: історія Ірини, яка сама виховує двох дітей

Сама виховує 10 річну доньку та однорічного сина і понад усе шкодує, що тато не бачить, як ростуть його діти. Ірина Лата втратила на війні 33-річного чоловіка Олега Хомицького.

На той час вона була вагітною, разом із чоловіком жадала дізнатися, хто ж у них народиться та за кілька днів планувала повернення додому з-за кордону. Але її чоловік так і не дізнався, що його дружина скоро народить сина – загинув 30 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курахівському напрямку Донецької області.

Після загибелі чоловіка Ірина з донькою все ж таки повернулися до Одеси, але невдовзі в їхній будинок влучив «шахед».

Тепер родина живе у Львові і щотижня навідує тата на Личаківському цвинтарі.

Як мама сама піднімає сама двох дітей, які думки допомагають їй посміхатись і не впадати у відчай – вона розповіла Радіо Свобода.

