В МЗС України кажуть про «державний бандитизм», в МЗС Угорщини – про «шокуючий» злочин і «військову мафію».
Спецоперація відбулася на тлі погіршення поганих взаємин Угорщини і України. Орбан погрожує силоміць «прорвати нафтову блокаду», маючи на увазі припинення транзиту російської нафти «Дружбою». Зеленський погрожує направити до Орбана ЗСУ. Й ці слова українського президента засудили навіть у Брюсселі, де зазвичай критикують скоріше угорську владу.
Зеленський «направляє» ЗСУ до Орбана, а Угорщина затримує українських інкасаторів
У ніч проти 6 березня Нацбанк України повідомив про безпрецедентний випадок: інкасаторські бригади українського державного «Ощадбанку» затримані угорськими силовими органами. Вони везли мільйони валютної готівки й золоті злитки. Машини прямували транзитом через Угорщину з Австрії до України. Інкасаторів надвечір відпустили, доля авто й цінного вантажу невідома.
В МЗС України кажуть про «державний бандитизм», в МЗС Угорщини – про «шокуючий» злочин і «військову мафію».
Форум