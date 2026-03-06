Доступність посилання

Зеленський «направляє» ЗСУ до Орбана, а Угорщина затримує українських інкасаторів

У ніч проти 6 березня Нацбанк України повідомив про безпрецедентний випадок: інкасаторські бригади українського державного «Ощадбанку» затримані угорськими силовими органами. Вони везли мільйони валютної готівки й золоті злитки. Машини прямували транзитом через Угорщину з Австрії до України. Інкасаторів надвечір відпустили, доля авто й цінного вантажу невідома.

В МЗС України кажуть про «державний бандитизм», в МЗС Угорщини – про «шокуючий» злочин і «військову мафію».

Спецоперація відбулася на тлі погіршення поганих взаємин Угорщини і України. Орбан погрожує силоміць «прорвати нафтову блокаду», маючи на увазі припинення транзиту російської нафти «Дружбою». Зеленський погрожує направити до Орбана ЗСУ. Й ці слова українського президента засудили навіть у Брюсселі, де зазвичай критикують скоріше угорську владу.

