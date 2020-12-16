Чорнобильську зону хочуть внести до спадщини ЮНЕСКО – відео
Тадж-Маджал і Стоунхендж є об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і український уряд сподівається, що зона відчуження із схованим під новим конфайментом зруйнованим реактором четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС – буде теж долучена до переліку. Міністр культури України назвав нещодавній наплив туристів свідченням важливості Чорнобиля «не лише для українців, але і для всього людства».
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Віталій Портников
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