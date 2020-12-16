Тадж-Маджал і Стоунхендж є об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і український уряд сподівається, що зона відчуження із схованим під новим конфайментом зруйнованим реактором четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС – буде теж долучена до переліку. Міністр культури України назвав нещодавній наплив туристів свідченням важливості Чорнобиля «не лише для українців, але і для всього людства».