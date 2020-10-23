Десятки європейських країн щосили намагаються впоратися зі сплеском нових випадків захворювання на COVID-19 – у деяких із них цифри вищі, ніж навесні під час першої хвилі. Проте уряди не вводять повномасштабний карантин, натомість впроваджують цілеспрямовані обмеження. Та деякі представники в галузі охорони здоров'я кажуть, що ці заходи можуть виявитися недостатніми. (Відео Reuters, AP, AFP)