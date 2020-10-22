Військові медики ЄС і НАТО допоможуть Чехії в боротьбі з епідемією COVID-19

На надзвичайному засіданні 22 жовтня чеський уряд погодився, щоб військові медичні працівники з країн НАТО та Євросоюзу прибули до Чехії і надали допомогу своїм чеським колегам в складній епідеміологічній ситуації.

Ідеться загалом про 300 військових медичних фахівців, про приїзд першої такої групи, яка складатиметься з 28 військових медиків зі Сполучених Штатів Америки, чеське міністерство оборони вже проводить конкретні переговори.

Як зазначив міністр оборони Чехії Любомир Метнар, «американська армія нам запропонувала допомогу, щоб здолати епідемію коронавірусу. Ми домовляємось про приїзд 28 лікарів і медичних працівників, які мають досвід в боротьбі з COVID-19 у США».

Міністр також повідомив, що військові медики зі США надаватимуть допомогу колегам у Чехїі протягом 90 днів, «служитимуть без зброї й під наглядом чеських медичних працівників».

Щодо надання допомоги в боротьбі з коронавірусом міністерство оборони Чехії також веде переговори з Німеччиною.

Кількість нових випадків COVID-19, загалом хворих і померлих через коронавірус у Чехії зростає ще з липня. Останнім часом майже кожен день приносить новий рекорд за числом виявлених хворих, почав зростати й відсоток смертності. 21 жовтня повідомили, що протягом лише одного попереднього дня в Чехії, з населенням понад 10,7 мільйона людей, виявили майже 12 тисяч нових випадків захворювання, кількість померлих за час пандемії перевищила 1600.