У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих за весь період пандемії – Кличко

У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих за весь період пандемії – 631 людину, 15 хворих померли, повідомив 22 жовтня мер Віталій Кличко.

«Динаміка захворюваності в столиці – невтішна. За минулу добу в Києві – найбільша кількість хворих за весь період пандемії – 631 людина. Померли 15 хворих. Всього коронавірус забрав життя 642 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 32 500», – повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворів: 341 жінка віком від 18 до 85 років і 25 дівчаток від п’яти до 17 років, а також 253 чоловіків віком від 18 до 84 років і 12 хлопчиків від одинадцяти місяців до 16 років. Захворіли також 23 медики.

До лікарень Києва шпиталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 11 304 жителів Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 96, у Солом’янському – 95 та в Оболонському районі – 94 випадки», – зазначив міський голова.

В Україні минулої доби, 21 жовтня, виявили 7 053 нових випадки COVID-19. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Це найбільше добове значення від початку пандемії.

За час епідемії на території України підтвердили 322 879 випадків коронавірусної хвороби. Померли 6 043 людини, одужали – 134 898.