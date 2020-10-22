Зеленський: суворий карантин не планується

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні не планують запроваджувати суворого карантину, попри зростання кількості захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це, як повідомляє «ТСН», Зеленський розповів в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам. Глава держави пояснив, що такі обмеження можуть повністю зупинити економіку України.

Зеленський також анонсував виробництво української вакцини від коронавірусної інфекції, розробкою якої займалися більш як пів року.

«Ми не можемо говорити про все, тому що маємо пройти клінічні дослідження, і це правда. Не маємо права. Вона, скажу так, унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така, як інші. Що важливо, проводилися дослідження, але не на людях», – наголосив Зеленський.

При цьому він зазначив, що не може говорити про терміни появи такої вакцини, і якщо у когось вакцина від COVID-19 з’явиться раніше, то Україна її купуватиме.

22 жовтня РНБО повідомила про черговий рекорд за числом нових виявлених хворих на COVID-19 – понад 7 тисяч за добу. Суворий карантин у березні-квітні влада запроваджувала, коли в країні щоденний приріст хворих становив вимірювався одиницями або десятками.

Станом на 31 березня, коли карантин діяв уже понад два тижні, в Україні нараховувалося 645 хворих, із яких 17 померли. Станом на 22 жовтня в Україні виявлено майже 323 тисячі випадків COVID-19, померли за час епідемії понад 6 тисяч людей.