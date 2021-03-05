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05 березня 2021, Київ 21:09
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Франція та Німеччина дозволили вакцину AstraZeneca для людей, старших за 65 років (відео)

Франція та Німеччина дозволили вакцину AstraZeneca для людей, старших за 65 років (відео)
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Франція та Німеччина дозволили вакцину AstraZeneca для людей, старших за 65 років (відео)

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Поки одні нарікають на небажання громадськості прищеплюватися вакциною AstraZeneca, інші кажуть, що проблема полягає в логістиці. (Відео AFP, Reuters).

Під тиском пандемії уряди Німеччини та Франції змушені ефективніше використовувати свої запаси вакцини AstraZeneca від COVID-19. 1 березня Франція скасувала своє застереження не використовувати цю вакцину для людей, старших за 65 років, тоді як 3 березня канцлерка Ангела Меркель заявила, що Німеччина зробить те саме. Хоча разом обидві країни мають понад 3 мільйони доз цієї вакцини, вони використали тільки пів мільйона доз. Поки одні нарікають на небажання громадськості прищеплюватися вакциною AstraZeneca, інші кажуть, що проблема полягає в логістиці.

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