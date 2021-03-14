Німеччина: партія Меркель зазнала важких поразок на виборах у двох ключових регіонах

Християнсько-демократичний союз (CDU) канцлера Німеччини Ангели Меркель зазнав важких поразок на виборах у двох ключових регіонах.

Голосування в південно-західних регіонах Баден-Вюртемберґу та Рейнланд-Пфальці розглядали як барометр суспільних настроїв перед загальними виборами 26 вересня. Тоді має бути обраний наступник Меркель на посаді канцлера країни.

У землі Баден-Вюртемберґ CDU отримав рекордно низькі 23 відсотки, а на виборах у Рейнланд-Пфальці підтримка партії впала до 26,5 відсотка, свідчать дані екзит-полу суспільних мовників ZDF та ARD.

Рейтинг партії Меркель падає на тлі повільного старту вакцинації в Німеччині та карантину. Християнсько-демократичний союз також страждає останні два тижні через звинувачення на адресу двох законодавців, які отримували прибутки під час закупівлі масок на початку пандемії COVID-19.