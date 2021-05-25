Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я каже, що багатші країни повинні робити більше, щоб покласти край пандемії COVID-19, і що цю глобальну надзвичайну ситуацію не можна ліквідувати «по одній країні за раз»; Кількість смертей в Індії перевищила позначку в 300 000 людей, столиця Нью-Делі продовжила локдаун у місті до 31 травня; В японському місті Осака спостерігається різке зростання нових випадків захворювання, директор місцевої лікарні попереджає про колапс у системі охорони здоров'я; Парижани повернулися на тераси кафе і ресторанів, європейські країни продовжують послаблювати обмеження, пов’язані з коронавірусом. (Автор Ніл Боудлер. Джерело: AP, Reuters)