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25 травня 2021, Київ 17:03
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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео
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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

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Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я каже, що багатші країни повинні робити більше, щоб покласти край пандемії COVID-19, і що цю глобальну надзвичайну ситуацію не можна ліквідувати «по одній країні за раз»; Кількість смертей в Індії перевищила позначку в 300 000 людей, столиця Нью-Делі продовжила локдаун у місті до 31 травня; В японському місті Осака спостерігається різке зростання нових випадків захворювання, директор місцевої лікарні попереджає про колапс у системі охорони здоров'я; Парижани повернулися на тераси кафе і ресторанів, європейські країни продовжують послаблювати обмеження, пов’язані з коронавірусом. (Автор Ніл Боудлер. Джерело: AP, Reuters)

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