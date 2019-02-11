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11 Лютий 2019, Київ 09:25
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Балух. Один в полі воїн

Балух. Один в полі воїн
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Володимиру Балуху виповнилось 48. У свій день народження він перебуває за ґратами колонії у Керчі. Адвокати просять про умовно-дострокове звільнення, але суд відмовляє. Мої колеги побували в рідному селі Балуха – Серебрянка у Криму. ФСБ затримало Балуха у 2016. На даху його будинку нібито знайшли 90 патронів та кілька тротилових шашок. Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, засудив Балуха до 4 років та 11 місяців колонії. У березні 2018 Балух оголосив безстрокове голодування, воно тривало більше 200 діб. Про це – у сюжеті Крим.Реалії.

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