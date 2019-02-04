Вибори президента. За кого кримчани?

26 претендентів офіційно зареєструвались кандидатами на пост президента України. Ще минулого тижня їх було вдвічі менше. Можливо це ще не остання цифра, висування кандидатів закінчиться 3 лютого. ФОТО Ось серед кого обиратимуть українці - Балашов, Богомолець, Богословська, Бойко, Вілкул, Гриценко, Данилюк, Добродомов, Зеленський, Каплін, Кива, Корнацький, Кошулинський, Купрій, Ляшко, Мороз, Мураєв, Наливайченко, Насіров, Садовий, Скоцик, Смешко, Тарута, Тимошенко і два Шевченки – Ігор та Олександр. Ми запитали кримчан, за кого б вони голосували на виборах президента України?