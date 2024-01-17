З трибуни престижного форуму український президент наголосив, що до оборони слід готуватися не лише Україні. Чим може обернутися, на його думку, заморожений конфлікт? І як шанси на подальше фінансування військових потреб України оцінюють безпосередньо у Вашингтоні? Головне з Давосу дивіться у відео.
Давос на сцені й за лаштунками. Що говорив Зеленський про Путіна й заморожений конфлікт? (відео)
Особисті переговори і публічне послання світові. Володимир Зеленський повідомив про «позитивні сигнали» щодо перспектив допомоги ЄС і впевнений у схваленні коштів у США протягом кількох тижнів. Про це сказав, окремо зустрівшись із американськими та європейськими топ-чиновниками у Давосі.
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