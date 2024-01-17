З трибуни престижного форуму український президент наголосив, що до оборони слід готуватися не лише Україні. Чим може обернутися, на його думку, заморожений конфлікт? І як шанси на подальше фінансування військових потреб України оцінюють безпосередньо у Вашингтоні? Головне з Давосу дивіться у відео.