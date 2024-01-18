«Ми не боїмося» – Мережко про проведення Брюсселем аудиту зброї, наданої Україні країнами ЄС

Україна готова звітувати перед Брюсселем в рамках аудиту кількості зброї, наданої країнами Євросоюзу після повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив народний депутат, голова парламентського Комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (партія «Слуга народу») в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live).

«Ми не боїмося жодного аудиту. Наприклад, у рамках Верховної Ради було створено спеціальну тимчасову комісію, яка займається цими питаннями. Тобто ми тут абсолютно транспарентні, якщо йдеться про інтереси наших союзників і партнерів», – зазначив депутат.

Водночас Мережко сподівається, що внаслідок аудиту Україна отримає більше озброєння від Заходу, і «головне – своєчасно».

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«Нам необхідна більша кількість зброї – це абсолютно очевидна річ. І ми розраховуємо на це, тому що ті країни, які нам допомагають – країни Європейського союзу, Сполучені Штати, країни НАТО в цілому – їхні економічні потужності і виробництва, їхній військово-виробничий комплекс дозволяє виробляти достатню кількість озброєння і постачати Україні. Тобто це необхідність, вони це можуть» – сказав Мережко.

Видання Financial Times повідомило, що Брюссель здійснює аудит того, скільки зброї країни-члени ЄС надали Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії у відповідь на заяви про те, що деякі столиці не надіслали стільки, скільки могли б.

Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) здійснює аудит озброєнь, поставлених країнами-членами з лютого 2022 року. EEAS має намір представити результати перевірки в столицях до саміту лідерів ЄС 1 лютого. Рішення про проведення аудиту було схвалено після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц зажадав порахувати і порівняти військові поставки країн ЄС Україні.