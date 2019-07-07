Статуя Свободи, Преслі з Монро та бургери: День незалежності США у Києві – відео

Одне з найулюбленіших свят американців День незалежності США відзначили й у Києві. У неділю, 7 липня, вже 5-й рік поспіль в Американському домі святкування влаштували для усіх охочих. Жива музика, танці, ігри, конкурси, гриль та традиційні американські бургери з хот-догами – організатори продумали усе до дрібниць, аби гості змогли відчути справжній американський стиль. Захід традиційно проходить відкрито та на безкоштовній основі — потрібна лише попередня реєстрація. Офіційно День незалежності США відзначають 4 липня.