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07 Липень 2019, Київ 18:12
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Статуя Свободи, Преслі з Монро та бургери: День незалежності США у Києві – відео

Статуя Свободи, Преслі з Монро та бургери: День незалежності США у Києві – відео
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Одне з найулюбленіших свят американців День незалежності США відзначили й у Києві. У неділю, 7 липня, вже 5-й рік поспіль в Американському домі святкування влаштували для усіх охочих. Жива музика, танці, ігри, конкурси, гриль та традиційні американські бургери з хот-догами – організатори продумали усе до дрібниць, аби гості змогли відчути справжній американський стиль. Захід традиційно проходить відкрито та на безкоштовній основі — потрібна лише попередня реєстрація. Офіційно День незалежності США відзначають 4 липня.

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