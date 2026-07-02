Біля Батьківщини-Матері відкрили виставку про Статую Свободи. Організатори говорять про «альянс двох символів»

Біля підніжжя монумента Батьківщині-Матері в Києві відкрили фотовиставку «Об’єднані свободою», присвячену Статуї Свободи – одному з головних символів Сполучених Штатів Америки. Експозицію організували спільно Національний музей історії України у Другій світовій війні та посольство США в Україні.

«Виставка має дуже влучну назву – «Об’єднані свободою». Позаду мене височіє монумент Батьківщина-Мати – символ української сили, стійкості й суверенітету. По той бік океану стоїть одна з її сестер – Статуя Свободи, яка вже 140 років є символом американських цінностей. Цього року США відзначають 250-ту річницю незалежності, а вже за кілька тижнів Україна святкуватиме 35-ту річницю своєї незалежності. Разом ці дві дати нагадують нам, що свободу треба не лише здобути – її потрібно захищати», – сказав радник з питань публічної дипломатії посольства США в Україні Джонас Стюарт.

За словами генерального директора Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрія Савчука, виставку навмисно розмістили саме біля Батьківщини-Матері, адже сьогодні ці два монументи, які колись уособлювали різні політичні світи, набули нового змісту.

«Об’єднані свободою – це, напевно, найактуальніші слова для країни, яка перебуває в стані війни та дає відсіч російському агресору. Ми – нація, яка виборює свободу. Символом цієї боротьби є Батьківщина-Мати. Глибоко символічно, що саме біля її підніжжя ми представляємо експозицію, присвячену Статуї Свободи – монументу, який для всього світу є символом демократичних цінностей, надії, віри та прагнення бути вільними», – зазначив Савчук.

Він нагадав, що обидва монументи мають спільний історичний контекст. Батьківщину-Матір створили під час Холодної війни, коли світ був поділений між двома політичними системами.

«Наша Батьківщина-Мати на дев’ять метрів вища за Статую Свободи. Це був свідомий задум того часу, коли між двома світами існувало постійне суперництво, навіть у монументальному мистецтві. Але сьогодні ми можемо говорити вже про альянс цих монументів. Батьківщина-Мати переживає процес переосмислення і трансформації, стає місцем сили, пам’яті та нашим символом майбутнього», – сказав директор музею.

За його словами, ідея виставки виникла ще два роки тому, однак реалізувати її вдалося лише після зустрічі української делегації з адміністрацією Музею Статуї Свободи у Нью-Йорку навесні цього року. Саме тоді сторони домовилися про співпрацю, а американський музей передав частину світлин для експозиції.

Виставка розташована у відкритому просторі біля Батьківщини-Матері та є безкоштовною для відвідувачів. За словами організаторів, експозиція працюватиме щонайменше протягом найближчого місяця.