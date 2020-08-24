У День Незалежності України не було військового параду, а офіційні урочистості відбувалися на Михайлівській та Софійській площах. Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті полеглих захисників України, виступив із промовою та вручив державні нагороди. У фіналі офіційної частини українські артисти виконали попурі з популярних пісень. Тим часом у парку ім.Шевченка стартували дві багатотисячні акції – Марш захисників України та Хода ветеранів. Вулицями Києва пройшли учасники війни на Донбасі, родичі тих, хто віддав життя за Україну, медики, волонтери та деякі політики. 29 річницю незалежності України відзначили велелюдним віче на Майдані Незалежності.