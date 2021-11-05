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Як у Європі рятують дітей зі СМА? (відео)

Як у Європі рятують дітей зі СМА? (відео)
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Як у Європі рятують дітей зі СМА? (відео)

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«Смайлики» – так називають пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією. В Україні через те, що ця хвороба орфанна, тобто рідкісна, повноцінної державної програми з фінансування для таких пацієнтів немає.

Родинам доводиться здебільшого самотужки шукати та оплачувати коштовне лікування, збираючи гроші у соцмережах чи беручи участь у лотереях. В Європі ж у таких людей є шанс на повноцінне життя. Скажімо, у Чехії кілька років тому державна страхова компанія затвердила фінансування ліків для таких пацієнтів і тепер навіть найдорожчий одноразовий укол, який коштує понад 2 мільйони доларів, доступний для чеських дітей. Як «Смайликів» рятують у Європі та чи можливий такий підхід в Україні?

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