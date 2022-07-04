МОЗ: українські лікарні вперше безоплатно отримали препарат для дітей зі СМА

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що українські лікарні вперше безоплатно отримали препарат Spinraza – рідкісні ліки для дітей, які страждають на спінальну м’язову атрофію.

За повідомленням, 13 медзакладів отримали понад 150 флаконів ліків.

«Це один із трьох наявних у світі препаратів, що застосовуються під час терапії дітей зі спінальною м’язовою атрофією. Також, цей препарат називають «найдорожчою ін’єкцією» у світі, оскільки один його флакон коштує понад 100 000 доларів», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, в Україні понад 200 дітей мають підтверджений діагноз СМА. Одна із рідкісних генетичних хвороб характеризується наростальною м’язовою слабкістю у всьому організмі. З віком вона призводить до порушення опорно-рухового апарату і зрештою приковує хворого до інвалідного візка і ліжка.

СМА є найбільш поширеною генетичною причиною смерті дітей. За статистикою, ця хвороба вражає одного-двох немовлят із 10 тисяч новонароджених.

У світі існує три препарати, які використовуються для лікування СМА: Zolgensma, Evrysdi і Spinraza. Перший вводиться до 2-річного віку і зупиняє хворобу назавжди, два останні потрібно застосовувати протягом усього життя.