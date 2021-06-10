Кампанія для дітей зі СМА засудила намір МОЗ передати 1,2 млрд на лікування COVID-19 замість закупівель ліків

Кампанія «Діти ми встигнемо» розкритикувала намір Міністерства охорони здоров’я передати 1,2 мільярда гривень до на боротьбу з COVID-19 замість закупівель ліків за договорами керованого доступу. Про це ініціатива заявила 10 червня.

Автори ініціативи, яка почалася зі збору понад 2 мільйонів доларів на ін’єкцію від спінальної м’язової атрофії для Дмитра Свічинського, вказали на те, що ліки від цієї хвороби є дорогими, і більшість батьків хворих дітей не може оплатити їх самотужки.

«На сьогодні існує бачення того, як держава може (і має) допомогти тяжко хворим дітям і придбати дороговартісні ліки. Це – закупівлі через договір керованого доступу (ДКД) – механізм закупівлі за бюджетні кошти інноваційних лікарських засобів в умовах відсутності в країні таких препаратів. Це дороговартісні ліки, які тільки вийшли на світовий ринок і використовуються у лікуванні важких захворювань», – йдеться в повідомленні.

У ініцативі нагадують, що Верховна Рада 2 червня підтримала в першому читанні законопроєкт №4662, який запроваджує процедуру закупівель за догорами керованого доступу.

Водночас напередодні МОЗ заявило, що передає 1,2 мільярда гривень на фінансування 249 лікарень, які мають договір з Національною службою здоров’я України на пакет лікування COVID-19.

«По суті, за рахунок коштів, які передбачались для забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу, збільшено видатки так званого «ковідного фонду», – йдеться в повідомленні.

Активісти побоюються, що кошти будуть витрачені на ремонт доріг, як це було з коштами «ковідного» фонду торік, або ж не будуть засвоєні протягом року взагалі. Вони закликали міністра охорони здоров’я України Вітора Ляшка та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля «виправити ситуацію» та «пояснити логіку своїх дій».

Кампанія також закликала народних депутатів якомога швидше ухвалити законопроєкт про договори керованого доступу в другому читанні.

Напередодні МОЗ повідомило про рішення передати 1,2 мільярда гривень 249 лікарням, які уклали договори із НСЗУ про лікування хворих на COVID-19.

Це пояснили тим, що законопроєкт про довори керованого доступу, на які передбачалося витратити ці кошти, ухвалили лише в першому читанні.

«Кошти, передбачені на закупівлі за договорами керованого доступу, можуть бути не використаними у повній мірі через довготривалість процедури запровадження такого механізму. Тому ми перерозподілили їх на потреби лікування та підготовки лікарень до можливої нової хвилі COVID-19», – цитує пресслужба МОЗ заступна міністра Петря Ємця.

Водночас він додав, що МОЗ і державне підприємство «Медичні закупівлі» сприятимуть запровадженню договорів керованого доступу, а «потенційна економія коштів, в тому числі й за рахунок прозорих закупівель, дозволить реалізувати цей механізм вже цього року».

Раніше Міністерство охорони здоров’я виділило близько 1,3 мільярда гривень у 2021 році на закупівлю ліків за договорами керованого доступу. Ці договори передбачають конфіденційність ціни при закупівлі дороговартісних ліків від орфанних захворювань у компаній, які часто є єдиними їх виробниками.

Активісти, які вимагають запровадження цієї процедури, вказують на те, що вона дозволить державі отримувати такі ліки за індивідуальною ціною зі знижкою.