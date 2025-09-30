Станом на 19.45 вже 28 постраждалих внаслідок атаки на Дніпро. Серед них – двоє дітей 10-річний хлопчик і 17-річна дівчинка. Ушпиталені 12 людей. Близько 16 години 30 вересня війська РФ атакували середмістя Дніпра безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали 20 житлових будинків, медичний центр, стоматологія, музей, один з ліцеїв міста та корпуси вишу. Кількість розбитих вікон вимірюється сотнями. Там де дозволили рятувальники, комунальники розчищають завали. Про наслідки атаки в сюжеті Радіо Свобода.