Розбірки у «ЛНР»: як Росія змінює владу у Донецьку та Луганську

Боротьба влади на окупованих територіях. Що відбувається у Донецьку та Луганську? Російська армія втрачає військовослужбовців. Родичі загиблих та зниклих безвісти мобілізованих розповідають про величезні втрати під час боїв проти ЗСУ. Росія поглинає Донбас