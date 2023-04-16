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Розбірки у «ЛНР»: як Росія змінює владу у Донецьку та Луганську

Розбірки у «ЛНР»: як Росія змінює владу у Донецьку та Луганську
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Розбірки у «ЛНР»: як Росія змінює владу у Донецьку та Луганську

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Подробиці карантину для прийому у Кремлі у Володимира Путіна. Ексклюзивний аудіозапис розмови глави угрупування «ЛНР» Леоніда Пасічника з деталями зустрічі із президентом Росії.

Боротьба влади на окупованих територіях. Що відбувається у Донецьку та Луганську? Російська армія втрачає військовослужбовців. Родичі загиблих та зниклих безвісти мобілізованих розповідають про величезні втрати під час боїв проти ЗСУ. Росія поглинає Донбас

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