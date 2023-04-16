Боротьба влади на окупованих територіях. Що відбувається у Донецьку та Луганську? Російська армія втрачає військовослужбовців. Родичі загиблих та зниклих безвісти мобілізованих розповідають про величезні втрати під час боїв проти ЗСУ. Росія поглинає Донбас
Розбірки у «ЛНР»: як Росія змінює владу у Донецьку та Луганську
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18:00, 02 квітня 2023
Як відбуваються ближні бої з Росією? | Донбас Реалії
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18:00, 26 березня 2023
Як довго російська армія зможе наступати? | Донбас Реалії
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18:00, 19 березня 2023
Чому ЗСУ в бій ведуть молоді командири? | Донбас Реалії (відео)
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18:00, 12 березня 2023
Британська зброя посилить українську армію у війні з Росією | Донбас Реалії
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18:00, 05 березня 2023
Як танки ЗСУ воюють під Бахмутом | Донбас Реалії