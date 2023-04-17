У Генштабі ЗСУ назвали втрати Росії у війні: 182 660 військових

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 182 660 своїх військових, повідомив вранці 17 квітня Генеральний штаб Збройних сил України. За останню добу, за даними українського командування, загинули близько 590 російських солдатів.

У Генштабі також навели дані про втрати російської техніки:

танки ‒ 3660 (три – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 7087 (+4)

артилерійські системи – 2804 (+9)

РСЗВ – 538

засоби ППО ‒ 285 (+1)

літаки – 308

гелікоптери – 293

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5672 (+14)

спеціальна техніка ‒ 328 (+2).

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.