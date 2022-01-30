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Як Україна зможе відбити напад Росії?

Як Україна зможе відбити напад Росії?
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Як Україна зможе відбити напад Росії?

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Російська армія біля українського кордону. Загроза широкомасштабного вторгнення Росії в Україну залишається. Сценарії атаки РФ.Українська армія та нова іноземна зброя – NLAW та Javelin.Чим ще ЗСУ можуть зупинити російські танки? Війна України та Росії на Донбасі – що зараз відбувається на передовій? Чи визнає Путін так звані «ДНР» та «ЛНР»? Про що говорять у Донецьку?

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