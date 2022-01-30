Як Україна зможе відбити напад Росії?
Російська армія біля українського кордону. Загроза широкомасштабного вторгнення Росії в Україну залишається. Сценарії атаки РФ.Українська армія та нова іноземна зброя – NLAW та Javelin.Чим ще ЗСУ можуть зупинити російські танки? Війна України та Росії на Донбасі – що зараз відбувається на передовій? Чи визнає Путін так звані «ДНР» та «ЛНР»? Про що говорять у Донецьку?
НА ЦЮ Ж ТЕМУ
Випуски
-
-
-
18:00, 16 січня 2022
Росія візьметься за Україну після Казахстану? | Донбас Реалії
-
18:00, 02 січня 2022
Донбас та Росія: чого бояться у 2022 по обидва боки кордону? | Донбас Реалії
-
18:00, 26 грудня 2021
Якою може бути війна між Україною та Росією у 2022 році? | Донбас Реалії
-
18:05, 19 грудня 2021
Як Росія приховує своїх військових на Донбасі? | Донбас Реалії
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
sbu-terrakt-odesa-agent
«500 доларів за фарбу». СБУ оприлюднила розмови можливого агента Росії
-
-
-
-
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ