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Як Україна зупинить російську армію?

Ексклюзив. Українська армія готова відбити атаку Росії? У якому стані військова авіація? На що здатні бойові літаки?
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