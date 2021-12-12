Ексклюзив. Українська армія готова відбити атаку Росії? У якому стані військова авіація? На що здатні бойові літаки?
«Джавеліни» (Javelin) на Донбасі. Нові українські катери «Айленд» у Чорному морі.
Якщо відбудеться нове вторгнення Росії до України, до чого готуватись українським військовим? Сильні та слабкі сторони російської армії.
Переговори Байдена з Путіним: російська військова техніка продовжує рухатися до кордону України.
Події
Як Україна зупинить російську армію?
Ексклюзив. Українська армія готова відбити атаку Росії? У якому стані військова авіація? На що здатні бойові літаки?
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
Вікторія Малько
Голодомор-геноцид. Історія цифри «3,9» і російська дезінформація
-
-
-
-
Віталій Портников
«Країна брехунів». Про подвійні стандарти Росії щодо мовної політики
-
-