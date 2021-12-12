Як Україна зупинить російську армію?

Ексклюзив. Українська армія готова відбити атаку Росії? У якому стані військова авіація? На що здатні бойові літаки?

«Джавеліни» (Javelin) на Донбасі. Нові українські катери «Айленд» у Чорному морі.

Якщо відбудеться нове вторгнення Росії до України, до чого готуватись українським військовим? Сильні та слабкі сторони російської армії.

Переговори Байдена з Путіним: російська військова техніка продовжує рухатися до кордону України.