Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
13 грудня 2020, Київ 18:30
Відео

Як і навіщо скорочують українську армію? (відео)

Як і навіщо скорочують українську армію? (відео)
Embed
Як і навіщо скорочують українську армію? (відео)

No media source currently available

0:00 0:21:41 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Наскільки меншою стане українська армія? Які військові частини під загрозою скорочення? Як російсько-українська війна змінила Донбас? Донецьк і Луганськ – головні події 2020 року. Що відбувається у «ДНР» і «ЛНР»? Протести, коронавірус, мобілізація, закриті кордони. Як Путін впливав на життя в окупації у 2020-му році?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG