Наскільки меншою стане українська армія? Які військові частини під загрозою скорочення? Як російсько-українська війна змінила Донбас? Донецьк і Луганськ – головні події 2020 року. Що відбувається у «ДНР» і «ЛНР»? Протести, коронавірус, мобілізація, закриті кордони. Як Путін впливав на життя в окупації у 2020-му році?