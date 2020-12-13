Штаб ООС: на Донбасі 13 грудня було 5 порушень «тиші»

Підтримувані Росією бойовики протягом доби 13 грудня здійснили п’ять порушень режиму припинення вогню, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил. Українські військові при цьому не постраждали, йдеться в повідомленні.

За даними військових, поблизу Південного бойовики застосували проти ЗСУ міномети 82-го калібру, з гранатометів різних систем – відкривали вогонь неподалік Водяного, що на приморському напрямку. «Не було спокійно і біля Водяного поблизу Донецька. Тут російсько-окупаційні війська задіяли проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети», – йдеться в повідомленні.

У пресцентрі додали, що такі «провокаційні дії» не становили загрози для життя і здоров’я українських військових, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Росії повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК, додали в пресцентрі.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» про обстріли 13 грудня не повідомляють.

За час дії нинішнього режиму припинення вогню, що діє з 27 липня, за офіційними даними станом на 29 листопада, внаслідок обстрілів противника загинули четверо українських військовослужбовців і 15 були поранені. Відтоді повідомляли ще принаймні про трьох поранених військових. Крім того, кілька випадків підриву українських військових на мінах противника не були залічені в бойові втрати.

Українські війська відповідають на обстріли своїм вогнем лише в найсерйозніших випадках, у всіх інших далі дотримуючись перемир’я, попри його порушення противником.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.