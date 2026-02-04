Дорога до Костянтинівки під постійною атакою дронів РФ: бойова робота ЗСУ по цілях противника

Як українські військові рятують логістику в Костянтинівку? Тактика російських військ незмінна, вони спочатку руйнують логістичні шляхи сполучення ударними дронами, а потім вже малими, штурмовими, піхотними групами заходять в місто. Так відбувається і в Костянтинівці. Українські військові створили мобільні групи, які працюють вздовж доріг та автошляхів. У так званій «кіл зоні» протидронові патрулі з’явились нещодавно. Їхнє завдання – збивати російські ударні дрони, кількість яких постійно зростає і прикривати рух дорогою. Знімальна група Радіо Свобода працювала з такими групами з 24-ї окремої механізованої бригади на трасі, яка веде в Костянтинівку.