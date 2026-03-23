Двоє пілотів загинули унаслідок зіткнення літака з автівкою

Це сталось на злітно-посадковій смузі, коли літак йшов на посадку, а автівка їхала до іншого лайнера. До лікарні доставили 41 людину, 32 з них вже звідти виписали. Попередньо, на борту було 72 людини і чотири члени екіпажу.



Аеропорт Ла Гвардіа, другий за розмірами трафіку аеропорт Нью-Йорка, був тимчасово закритий, триває розслідування.



У роботі багатьох аеропортів США зараз спостерігаються труднощі та збої через частковий шатдаун – Конгрес поки не виділив кошти на фінансування міністерства внутрішньої безпеки, що позначилося, зокрема, на виплатах співробітникам служби транспортної безпеки.