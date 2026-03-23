На Рівненщині почали пошукові роботи на місці ймовірного поховання жертв Волинської трагедії

Одразу ж після початку роботи екскаватора в землі були знайдені людські рештки. Роботи проводять на місці колишнього цвинтаря, тому невідомо, чиї рештки знайдені.

Від української сторони працюють експерти зі Львівського меморіально-пошукового центру «Доля». Від польської – фахівці з Поморського університету.

Цієї ексгумації домагалася польська громадська діячка Кароліна Романовська, члени родини якої поховані в братській могилі. За її словами, 18 людей були вбиті 12 травня 1943 року. Прадід Кароліни Романовської, який був війтом села Угли у час німецької окупації, за її розповідями, поховав близько 70 убитих поляків і українців на колишньому старому цвинтарі між дубами.

Як розповів керівник меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета, перший етап пошукових робіт триватиме до 27 березня.