Люди втікають від обстрілів. Через наближення фронту, все більше жителів Дніпропетровщини мусять евакуюватися. Все більше населених пунктів Дніпропетровщини страждають від постійних атак російської авіації та дронів. В результаті – зруйнована інфраструктура, відсутність електропостачання та комунікацій. Евакуацією з прифронтових населених пунктів займаються, зокрема, й екіпажі поліції «Білі янголи». Разом з ними знімальна група Радіо Свобода працювала два дні. Як відбувається така евакуація – у репортажі наших кореспондентів.