Армія РФ просувається у бік Дніпра: що кажуть люди, які тікають від небезпеки окупації та ударів (відео)
Люди втікають від обстрілів. Через наближення фронту, все більше жителів Дніпропетровщини мусять евакуюватися. Все більше населених пунктів Дніпропетровщини страждають від постійних атак російської авіації та дронів. В результаті – зруйнована інфраструктура, відсутність електропостачання та комунікацій. Евакуацією з прифронтових населених пунктів займаються, зокрема, й екіпажі поліції «Білі янголи». Разом з ними знімальна група Радіо Свобода працювала два дні. Як відбувається така евакуація – у репортажі наших кореспондентів.
Форум