Перший потяг євроколією, яка з’єднала Ужгород із європейськими столицями, виїхав 12 вересня. У Чопі вагони приєднають до потягів у напрямку Будапешт – Відень. До кінця вересня, за інформацією АТ «Укрзалізниця», на потяг, який відправляється з Ужгорода, викупили 84% від усіх квитків. Будівництво ділянки протяжністю 22 кілометри між Чопом та Ужгородом тривало рік: від серпня 2024 року до серпня 2025-го. Загальна вартість проекту сягнула 1,3 мільярда гривень. З Ужгорода поїзди курсуватимуть до Братислави, Кошице, Будапешта та Відня. Подорож до Будапешта коштує 1802 гривні в першому класі та 1220 гривень у другому. З першими пасажирам поговорило Радіо Свобода.