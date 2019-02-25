Як Крим виживає без води?

Вода в Криму є. У кранах цілодобово - холодна та гаряча. Таке часто можна почути або прочитати від кримчан. Здебільшого про якісне водопостачання розповідають жителі двох найбільших кримських міст – Севастополя та Сімферополя. Крим.Реалії перевірили стан Чорноріченського водосховища. Воно на вісімдесят відсотків задовольняє потребу у воді найбільшого міста Криму – Севастополя. До анексії в роки посухи до Чорноріченського водосховища перекидали воду з Міжгірного водосховища, де накопичувалася вода, закачана з Північно-кримського каналу. Але зараз канал перекритий. Качати нічого. Цьогоріч кримчан врятували дощі. Сімферопольське водосховище – друге в Криму за розмірами, хоча й вполовину менше за Чорноріченське. Воно подає воду до Сімферополя, разом з іще двома водосховищами – Аянським та Партизанським. В Сімферополі з водою наче добре, а сільське господарство занепадає. Міжгірне – найбільше штучне наливне водосховище Криму. Тобто сюди десятиріччями закачували воду з Північно-кримського каналу. Тепер воно майже порожнє – лишилося три відсотки від об’єму води, це менше ніж півтора мільйона кубометрів. Якщо прогнози екологів правильні, то ані Чорноріченське, ані Сімферопольське водосховища не отримають достатньо води з гір та від дощів. І під найбільшим ударом опиняться саме найнаселеніші міста – Севастополь і Сімферополь.