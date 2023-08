No media source currently available

Для поширення пропаганди та популяризації війни проти України, Росія використовує відеоігри – як-от Minecraft та World of Tanks, а також соціальні мережі. Наративи та виправдання російської агресії поширюють через популярні платформи для геймерів – Discord і Steam. Такі висновки зробили у своєму матеріалі журналісти The New York Times. Наприклад, у грі Minecraft гравці з Росії відтворили битву за місто Соледар в Україні, у World of Tanks – влаштували реконструкцію параду танків у Москві у 1945 році. До поширення пропаганди залучили і фахівців з ПВК «Вагнер» – персонал Євгенія Пригожина представляв «Вагнер» та російських військових крутими та грізними, пишуть автори The New York Times.