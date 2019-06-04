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04 Червень 2019, Київ 21:22
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Політ «кукушки» | #ВУКРАЇНІ

Політ «кукушки» | #ВУКРАЇНІ
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Поліська вузькоколійка Антонівка-Зарічне — найдовша у Європі. Її протяжність 106 кілометрів. Щоб проїхатися «кукушкою», як її називають місцеві, приїжджають туристи зі всього світу. Та для десятків навколишніх сіл – це єдиний транспорт, який зв’язує їх із цивілізацією, адже автомобільних доріг там майже немає. Сьогодні унікальна вузькоколійка під загрозою закриття. Активісти впевнені – Укрзалізниця робить все, щоб зробити її збитковою, допомагають і бурштинокопачі, які знищують кілометри колій. Чому Поліська вузькоколійка опинилася на межі закриття і хто робить все для того, щоб цього не сталося?

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