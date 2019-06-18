Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Червень 2019, Київ 20:58
Відео

«Свята» децентралізація | #ВУКРАЇНІ

«Свята» децентралізація | #ВУКРАЇНІ
Embed

No media source currently available

0:00 0:24:45 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

«Фашист у рясі» – так у селі Волоському називають священника, який став старостою. По неділях і святах отець Андрій (Пінчук) править служби Божі, а в будні Андрій Пінчук вирішує проблеми села. Результат його роботи – Волоське, яке ще три роки тому було одним із найдепресивніших в області, тепер називають «європейським куточком». Нове освітлення, водогін, дороги, сортування сміття і 100 мільйонів інвестицій. В місцевій школі батьки забули, що таке побори, навіть зошити дітям тепер закуповує сільська рада. Так чому ж не всі задоволені новим старостою, і яка вона – «свята» децентралізація?

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG