«Свята» децентралізація | #ВУКРАЇНІ

«Фашист у рясі» – так у селі Волоському називають священника, який став старостою. По неділях і святах отець Андрій (Пінчук) править служби Божі, а в будні Андрій Пінчук вирішує проблеми села. Результат його роботи – Волоське, яке ще три роки тому було одним із найдепресивніших в області, тепер називають «європейським куточком». Нове освітлення, водогін, дороги, сортування сміття і 100 мільйонів інвестицій. В місцевій школі батьки забули, що таке побори, навіть зошити дітям тепер закуповує сільська рада. Так чому ж не всі задоволені новим старостою, і яка вона – «свята» децентралізація?