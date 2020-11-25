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25 листопада 2020, Київ 15:17
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«Червона зона» – як у Чехії волонтери допомагають лікарям боротися із COVID-19 (відео)

«Червона зона» – як у Чехії волонтери допомагають лікарям боротися із COVID-19 (відео)
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«Червона зона» – як у Чехії волонтери допомагають лікарям боротися із COVID-19 (відео)

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Одна з країн, яка вдало поборола першу хвилю, але потерпає від другої. Мова про Чехію, яка останнім часом била власні рекорди з нових випадків коронавірусу на день. Медичній системі поки вдається втримувати навалу нових хворих, однак в декотрих регіонах медперсоналу вже не вистачає. Аби допомогти медикам подолати пандемію, влада дозволила залучати волонтерів-студентів, які (за згодою) допомагають лікарям працювати із тяжкохворими. Кореспонденти Радіо Свобода познайомилися з одним із таких волонтерів у Празі та сходили із ним до «червоної зони».

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