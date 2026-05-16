Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

Американські компанії в Україні, робота бізнесу під обстрілами та відбудова на $500 мільярдів. Інтерв’ю з Андрієм Гундером

Американські компанії в Україні, робота бізнесу під обстрілами та відбудова на $500 мільярдів. Інтерв’ю з Андрієм Гундером
Embed
Американські компанії в Україні, робота бізнесу під обстрілами та відбудова на $500 мільярдів. Інтерв’ю з Андрієм Гундером

No media source currently available

0:00 0:25:27 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Попри повномасштабну війну та російські удари по цивільній інфраструктурі, більшість американських компаній не залишили український ринок. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

За його словами, майже половина компаній-членів асоціації постраждали від атак РФ — від заводів до портової інфраструктури. Водночас американський оборонний бізнес дедалі активніше придивляється до українського ринку.

В розмові Андрій Гундер також прокоментував реакцію Вашингтона на атаки по бізнесу США, нові інвестиції під час війни, перспективи післявоєнної відбудови України та вплив антикорупційних розслідувань на готовність американського бізнесу інвестувати в країну.

Форум

XS
SM
MD
LG