Чи вистачить Україні ракет ППО і коли ЄС створить альтернативу Starlink – інтерв’ю з єврокомісаром

Чи обговорювали у високих кабінетах ЄС навчання НАТО, під час яких українські дронщики «знищили» натівські батальйони? Чи не знизились апетити до співпраці з українськими виробниками після корупційного скандалу «Міндічгейт»? Коли ЄС зможе запропонувати альтернативу Starlink? Чи вплинуть події в Ірані на постачання ППО Україні? І скільки часу має ЄС на розблокування 90 млрд євро кредиту для Києва? Про це в інтервʼю Радіо Свобода розповів єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.