З якими проблемами стикаються українські біженці у Латвії? Чи буде посольство України повертати чоловіків призовного віку додому після ухвалення нового закону про мобілізацію? Наскільки реально Україні отримати кошти на відбудову з конфіскованого «Будинку Москви» у Ризі? І яка роль Латвії у боротьбі за повернення українських дітей, яких Росія депортувала з України?

Про це та інше – в ексклюзивному інтерв'ю надзвичайного і повноважного посла України в Латвії Анатолія Куцевола для проєкту Радіо Свобода «Ти як?», з яким ми поспілкувалися під час конференції, присвяченій поверненню депортованих дітей.