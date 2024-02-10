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Депортовані Росією діти, біженці в економіці Латвії та мобілізація українців за кордоном. Інтерв’ю з послом України (відео)

Депортовані Росією діти, біженці в економіці Латвії та мобілізація українців за кордоном. Інтерв’ю з послом України (відео)
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Депортовані Росією діти, біженці в економіці Латвії та мобілізація українців за кордоном. Інтерв’ю з послом України (відео)

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Рятуючись від війни й окупації, 10 тисяч українців щомісяця перетинали російсько-латвійський кордон, за даними посла України в Латвії Анатолія Куцевола. Частина з них мігрували в інші європейські країни, а прихисток у Латвії знайшли майже 33 тисячі українців.

З якими проблемами стикаються українські біженці у Латвії? Чи буде посольство України повертати чоловіків призовного віку додому після ухвалення нового закону про мобілізацію? Наскільки реально Україні отримати кошти на відбудову з конфіскованого «Будинку Москви» у Ризі? І яка роль Латвії у боротьбі за повернення українських дітей, яких Росія депортувала з України?

Про це та інше – в ексклюзивному інтерв'ю надзвичайного і повноважного посла України в Латвії Анатолія Куцевола для проєкту Радіо Свобода «Ти як?», з яким ми поспілкувалися під час конференції, присвяченій поверненню депортованих дітей.

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