Британія закрила програму, яка дозволяла українцям в’їзд до родичів

Велика Британія закрила одну з програм для в’їзду до країни українських громадян – про це повідомив уряд країни.

Йдеться про програму Ukraine Family Scheme, яка дозволяла громадянам України в’їзд для возз’єднання із членами родини або ж продовження перебування у Великій Британії.

Ця програма надавала українським громадянам доступ до державного фінансування і право жити, працювати та навчатися в Сполученому королівстві на термін до трьох років.

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Українцям, охочим приєднатися до родичів у Британії, які можуть їх розмістити, пропонують подаватися на програму Homes for Ukraine Sponsorship Scheme. Вона дозволяє в’їзд до країни за підтримки спонсора-громадянина Британії чи Ірландії, який може надати житло.

Станом на листопад 2023 року понад 192 тисячі українців прибули до Британії за двома основними державними схемами – Homes for Ukraine, де британські родини приймають біженців, і Ukraine Family Scheme, яка дозволяла українцям приєднатися до членів родини, які оселилися у королівстві.