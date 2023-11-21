Українські біженці в Британії вчетверо частіше залишаються безхатьками – Guardian

Дослідження британської організації Червоного Хреста закликає збільшити фінансування на підтримку українців, щоб вони не опинилися на вулиці цієї зими, пише видання The Guardian. Згідно з дослідженням Червоного Хреста, тисячам українських родин біженців цієї зими загрожує залишитися без даху над головою, і ймовірність опинитися на вулиці для них учетверо вища, ніж у інших родин у Великій Британії.

Звіт благодійної організації та університету Heriot-Watt закликає передбачити додаткове фінансування для українських сімей, щоб запобігти різкому зростанню безпритульності серед цієї групи.

У спільному звіті йдеться, що до кінця цього фінансового року 6220 українських родин біженців звернулися по допомогу для безхатьків, що на 13% більше, ніж у 2022–2023 роках.

Майже 5000 із цих родин, за прогнозами, зазнають «найгірших форм бездомності», як-от життя просто неба, тимчасове проживання у знайомих або в хостелі.

Наразі понад 192 тисячі українців прибули за двома основними державними схемами – Homes for Ukraine, де британські родини приймають біженців, і Ukraine Family Scheme, яка дозволяє українцям приєднатися до членів родини, які оселилися у Великій Британії.