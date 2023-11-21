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Українські біженці в Британії вчетверо частіше залишаються безхатьками – Guardian

Частина українських родин у Великій Британії може опинитися просто неба, фото ілюстративне
Частина українських родин у Великій Британії може опинитися просто неба, фото ілюстративне

Дослідження британської організації Червоного Хреста закликає збільшити фінансування на підтримку українців, щоб вони не опинилися на вулиці цієї зими, пише видання The Guardian. Згідно з дослідженням Червоного Хреста, тисячам українських родин біженців цієї зими загрожує залишитися без даху над головою, і ймовірність опинитися на вулиці для них учетверо вища, ніж у інших родин у Великій Британії.

Звіт благодійної організації та університету Heriot-Watt закликає передбачити додаткове фінансування для українських сімей, щоб запобігти різкому зростанню безпритульності серед цієї групи.

У спільному звіті йдеться, що до кінця цього фінансового року 6220 українських родин біженців звернулися по допомогу для безхатьків, що на 13% більше, ніж у 2022–2023 роках.

Майже 5000 із цих родин, за прогнозами, зазнають «найгірших форм бездомності», як-от життя просто неба, тимчасове проживання у знайомих або в хостелі.

Наразі понад 192 тисячі українців прибули за двома основними державними схемами – Homes for Ukraine, де британські родини приймають біженців, і Ukraine Family Scheme, яка дозволяє українцям приєднатися до членів родини, які оселилися у Великій Британії.

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