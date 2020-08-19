Україна стала «Меккою сурогатного материнства», де суперечлива репродуктивна технологія не заборонена законом. Щорічно українки народжують тисячі дітей безплідним парам з усього світу. З початком пандемії сотні дітей стали заручниками карантину. Немовлята, народжені українськими сурогатними матерями, чекають на своїх біологічних батьків у готелі клініки репродуктивної медицини. Наша команда стежила за розвитком подій і отримала унікальну можливість познайомитися з десятками батьків, котрі прорвалися крізь закриті кордони до своїх дітей. Як працює сурогатне материнство в Україні? І де вона межа між торгівлею дітьми та подвигом заради народження нової людини?