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19 серпня 2020, Київ 20:44
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Батьківщина сурогатних дітей – відео

Батьківщина сурогатних дітей – відео
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Батьківщина сурогатних дітей – відео

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Україна стала «Меккою сурогатного материнства», де суперечлива репродуктивна технологія не заборонена законом. Щорічно українки народжують тисячі дітей безплідним парам з усього світу. З початком пандемії сотні дітей стали заручниками карантину. Немовлята, народжені українськими сурогатними матерями, чекають на своїх біологічних батьків у готелі клініки репродуктивної медицини. Наша команда стежила за розвитком подій і отримала унікальну можливість познайомитися з десятками батьків, котрі прорвалися крізь закриті кордони до своїх дітей. Як працює сурогатне материнство в Україні? І де вона межа між торгівлею дітьми та подвигом заради народження нової людини?

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