Кадри з моргу в Тегерані свідчать про жорстоке придушення протестів

На відео, опублікованому в мережі 13 січня, видно велику кількість мішків із тілами у судово-медичному центрі Кахрізак у Тегерані, що свідчить про масштаби жорстокого придушення антиурядових протестів. Автор цих кадрів, які були зняті 10 січня, розповів, що проїхав 1000 кілометрів, щоб обійти блокування інтернету в Ірані. Одна з правозахисних організацій оцінює кількість загиблих щонайменше у 2 000 осіб, однак інші спостерігачі вважають, що ця цифра набагато вища.