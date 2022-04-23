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Напис «Нет войне», а перед ним міна: історії з російської окупації Ірпеня (відео)

Напис «Нет войне», а перед ним міна: історії з російської окупації Ірпеня (відео)
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Напис «Нет войне», а перед ним міна: історії з російської окупації Ірпеня (відео)

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Ірпінь: понівечені будівлі, автівки та щонайменше 269 вбитих цивільних. Вже кілька тижнів місто звільнене від окупантів, проте наслідки їхніх дій помітні місцевих мешканцях неозброєним оком. Російські військові позалишали на тутешніх подвір'ях не лише розгардіяж, а й свою зруйновану техніку, боєприпаси, міни. З одного боку, Ірпінь потрохи оживає, незабаром звідти до Києва знову курсуватиме громадський транспорт. З іншого боку, коли у місто повернуться усі жителі, та й чи є їм куди повертатися – адже 71% тутешніх будівель зруйновано – міська влада прогнозувати не береться. Наразі займається поверненням в Ірпінь електроенергії, газпостачання та інших комунікацій.

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