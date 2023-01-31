У Росії оголосили в розшук студентку, яка написала «Мир Україні» поблизу метро

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук студентку із Санкт-Петербурга Марину Сергєєву, яка написала «Мир Україні» поблизу станції метро «Електросила». Про це повідомляє Sota.

Сергєєву та її знайому затримали в Петербурзі в липні 2022 року. Співробітники поліції утримували дівчат близько 15 годин, відпустили їх після складання протоколів про дрібне хуліганство (частина 1 статті 20.1 КоАП РФ) та «дискредитацію» російської армії (стаття 20.3.3 КоАП РФ).

Згодом проти Сергєєвої порушили кримінальну справу за статтею про вандалізм (частина 1 статті 214 КК РФ).

За даними видання, Сергєєва змогла вилетіти до Вірменії за внутрішнім російським паспортом. У жовтні дівчині через родичів та соцмережі надходили повідомлення від слідчого з пропозицією повернутися до Росії в обмін на мʼякий вирок.

У листопаді 2022 року суд у Петербурзі припинив справу про дрібне хуліганство щодо Сергєєвої через процесуальні порушення. Матеріал за статтею про «дискредитацію» російської армії так і не був доведений до штрафу.

Марина Сергєєва змогла отримати закордонний паспорт та переїхати до іншої країни.