З 98 водіїв – 77 жінки: така ситуація нині в трамвайному депо Запоріжжя. Через війну тут сильно скоротилась кількість чоловіків. А тому жінок інтенсивніше почали вчити кермувати громадським транспортом. Сприяє цьому і міжнародна ініціатива, зокрема програма від ООН «She Drives». В рамках цієї ініціативи перші 12 водійок закінчують навчання. З однією з перших випускниць курсу на маршрут вийшли кореспонденти Радіо Свобода. А також поцікавились у тих жінок, які вже півстоліття працюють керманичками громадського транспорту, чи важка це робота.