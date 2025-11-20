Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

«Дуже подобається ця професія»: історії жінок, які кермують громадським транспортом (відео)

«Дуже подобається ця професія»: історії жінок, які кермують громадським транспортом (відео)
Embed
«Дуже подобається ця професія»: історії жінок, які кермують громадським транспортом (відео)

No media source currently available

0:00 0:06:19 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

З 98 водіїв – 77 жінки: така ситуація нині в трамвайному депо Запоріжжя. Через війну тут сильно скоротилась кількість чоловіків. А тому жінок інтенсивніше почали вчити кермувати громадським транспортом. Сприяє цьому і міжнародна ініціатива, зокрема програма від ООН «She Drives». В рамках цієї ініціативи перші 12 водійок закінчують навчання. З однією з перших випускниць курсу на маршрут вийшли кореспонденти Радіо Свобода. А також поцікавились у тих жінок, які вже півстоліття працюють керманичками громадського транспорту, чи важка це робота. 

Форум

XS
SM
MD
LG