Як посол Литви вивчив українську мову – відео

Марюс Януконіс є послом Литовської Республіки в Україні з 2015 року. Те, що він володіє українською мовою, зазначає навіть українська Вікіпедія. Сам посол зізнається в інтерв’ю Радіо Свобода, що йому знадобилося три роки, щоб почати вільно говорити українською, не боячись робити помилки. У Марюса Януконіса дійсно гарна українська з невеличким акцентом. Коли посол іноді забуває слово українською, може використати російське. Відразу ж сам себе виправляє. Тож, загалом Марюс Януконіс говорить українською вільно і краще, ніж деякі українські високопосадовці.