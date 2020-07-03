Глибоко під Одесою лежить один із найбільших підземних лабіринтів у світі. Одеські катакомби походять із початку 1800-х років, коли для грандіозних будівель міста видобувався вапняк. Протягом багатьох років величезний підземний лабіринт був бомбосховищем часів Холодної війни, притулком для радянських бійців часів Другої світової і схованкою для контрабандистів. Сьогодні місцеві дослідники все ще складають карту величезної системи тунелів і відкривають нові погляди в минуле. (Відео Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, Reuters).