У Харкові через удар армії РФ загинула одна людина, шестеро поранені, повідомив міський голова Терехов. Раніше він повідомляв те, що війська РФ атакували Харків безпілотниками і є дані про постраждалих дітей у приватному дитсадку, де було влучання і де спалахнула пожежа. Та інформація про поранення дітей підтвердження не знайшла. Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що рятувальники евакуювали близько пів сотні дітей. Усього армія РФ запустила по Україні 28 ракет та близько 400 БПЛА різного типу, сили ППО знешкодили загалом 349 повітряних цілей, зазначили в Повітряних силах ЗСУ. Уночі під атакою була енергетика, але є влучання і в житлові будинки, зокрема, в Києві. Також постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області, розповів президент Зеленський.